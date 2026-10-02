У Києві через ворожу атаку перекрили Південний міст та міст Патона: як курсуватиме транспорт

У столиці тимчасово зупинили рух автомобілів одразу кількома переправами через Дніпро після нічних обстрілів. Через це міська влада терміново перенаправила громадський транспорт на інші доступні шляхи.

Як повідомляє "Київпастранс", повністю заблоковано проїзд Південним мостом та мостом Патона в обох напрямках. Крім того, міст Метро наразі закритий для транспорту, який рухається в бік правого берега.

Як курсує транспорт?

Південний міст перекрито в обох напрямках.

Рух автобусів маршрутів №22 та №91 організовано через Дарницький міст.

Міст Патона перекрито в обох напрямках.

Рух автобусів маршрутів №51, №55, №115 та №118-Д організовано через Дарницький міст. Окрім того, рух тролейбусів організовано за такими напрямками:

маршрут №43: Кібцентр – площа Либідська;

маршрут №50: вул. Милославська – Дарницька площа.

Міст Метро перекрито в напрямку правого берега.

Рух автобусів маршруту №1-М організовано через Подільський міст. Пізніше стало відомо, що рух автобусів № 1М відновлено о 07:10, курсування за власною схемою з відхиленням від графіка.

Просимо пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів,

– закликали в "Київпастранс".

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, російські війська не вперше атакують столичні переправи. Першого жовтня два ворожі дрони влучили у Південний міст поблизу його опорної частини.

Наприкінці вересня містяни фіксували, як цю ж переправу засипало уламками безпілотника під час чергового нальоту.

Що відомо про інші наслідки обстрілів Києва?

Упродовж ночі 2 жовтня відомо, що в Голосіївському районі уламки дрона впали на незабудовану ділянку. Внаслідок цього вибило вікна в нежитловій споруді та пошкодило кілька автомобілів. Загоряння і постраждалих немає.

А в Дарницькому районі зазнав пошкоджень житловий будинок заввишки 25 поверхів. Напередодні, 1 жовтня, у Києві теж гриміли вибухи майже протягом усього дня. Під ударом опинилася, зокрема, школа в Солом'янському районі Києва.

Ще раніше російські війська атакували територію Інституту ядерних досліджень. На території установи розташований дослідницький реактор ВВР-М.