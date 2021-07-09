Перелетів через велосипед: на Рівненщині підліток загинув на аварійному мосту

У селі Чудель Рівненської області 14-річний підліток на велосипеді переїжджав понтонний міст через річку. Однак колесо потрапило в щілину. У результаті сталась трагедія: дитина впала та загинула.

Хлопчик ввечері повертався через міст додому. Оскільки колесо втрапило у щілину, дитина перелетіла через кермо, а велосипед упав зверху. Колишній військовий Віктор Дяков розповів, що підліток отримав травми, через які помер.

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Що відомо про загиблого

Хлопця поховали кілька днів тому. У нього залишилась сестричка, вони були двійнятами та вчились разом у школі.

Староста села Роман Тишков розповів, що хлопець був позитивним, ходив до церкви, співав у хорі. Його тато працює пожежником у сільраді, мати невдовзі теж вийде на роботу в цю установу.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Проблема з мостом існує давно

Дяков розповів, що проблема з переправою через річку в цьому селі існує вже багато років. Раніше там стояв старий міст, але потім один із кандидатів у народні депутати зробив для жителів тимчасову переправу – понтонний міст.

Щоправда, ця переправа давно просіла. За словами військового, на мосту вже неодноразово травмувались люди.

Що каже місцева влада

Староста зазначив, що переправі вже близько 20 років. Однак на думку чиновника, вона ще в нормальному стані. Попри це, її руйнують сильні дощі.

Ба більше, Тишков припускає, що в трагедії нібито винен сам підліток, який міг не впоратися з велосипедом через велику швидкість

Він (міст – 24 канал) не в аварійному стані, він нормальний. Я їздив по інших селах, так там мости взагалі на дні річки лежать. Мабуть, хлопець їхав на великій швидкості, не впорався з керуванням велосипедом...Але провини сільради тут немає, міст у нормальному стані,

– сказав староста.

Він додав, що нібито звертався до Рівненської обласної ради й просив допомоги в будівництві нового мосту. Однак там відповіли, що наразі немає грошей. Сказали, що з бюджету на ремонти мостів виділили 5%. Ці ресурси направили тільки на аварійні споруди.



Міст, де сталась трагедія / Фото "Чудель назагал"