До початку виборів у США має статися перелом у війні, – політичний оглядач

Країни Заходу рішуче налаштовані на перемогу України, а до кінця 2023 року може статись переломний момент у війні. Незважаючи на підтримку Заходу, Україні може завадити кандидат в президенти США Дональд Трамп, який зробив тему війни в Україні своєю головною риторикою перед виборами.

Про це 24 Каналу розповів історик, політичний оглядач Армен Чібухчян. За його словами, Дональду Трампу нічого не лишається, як спекулювати на темі України й робити усе, щоб зменшити підтримку від США.

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Трамп йде у ва-банк

Армен Чібухчян розповів, що експрезидент США за час свого президенства настільки зіпсував відносини США із союзниками, що наслідки цього й досі доводиться виправляти нинішній владі.

Щодо війни історик переконаний, що наприкінці 2023 відбудеться певний щлам на користь України.

Очевидно, що війна може сповільнитись, можуть бути якісь обстріли, або на якийсь короткий час може заспокоїтись або загостритись – в такому режимі вона може продовжуватись. Але у мене враження, що вирішальна фаза, перелом має відбутись до кінця 2023 року, до кінця зими й до початку передвиборчих перегонів США,

– сказав історик.

На думку історика, Трамп вирішив використовувати тему військової допомоги Україні, як протидію Джо Байдену. Уся виборча кампанія будуватиметься на питаннях, куди використали допомогу США й куди пішли десятки мільярдів доларів.

У 2024 році у передвиборчих перегонах в США між демократичним та республіканським кандидатом основним питаннями буде: чого ми досягли витратив десятки мільярдів доларів,

– сказав Чібухчян.

На його думку, якщо Україна не виграє у війні або не матиме відчутних результатів на полі бою, демократи можуть взагалі відмовитись від виборів, бо програють їх.

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На що розраховують потенційні кандидати

Трамп буде розкручувати цю тему, бо у нього немає іншої "фішки". Таким чином вій йде у ва-банк, як і Джо Байден, який зробив своєю головною темою підтримку України та боротьбу за демократію.

На думку Чібухчяна, навіть якщо у 2023 році не станеться суттєвого перелому у війні, що доволі складно уявити, в 2024 році Україна буде мати на озброєнні американські танки Abrams. За словами історика, це буде не 30 танків, а близько 100, й надходитимуть вони в міру розгортання логістики обслуговування.

Ще більше, за словами оглядача, ситуація зміниться, коли Україна отримає американські літаки F16.

"Якщо Байден дає F-16, він не просто так їх дає. Йому треба бути впевненим, що, наприклад, до літа 2024 року, коли вже буде фінішна пряма до виборів в США, тоді йому вже потрібні будуть конкретні сильні результати" – сказав Армен Чібухчян.

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