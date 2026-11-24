Переломний момент у війні Росії проти України на користь Києва може настати вже навесні або влітку 2027 року. Поразці Москви сприятимуть поступове виснаження російської економіки та стрімке посилення глобального тиску.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на інтерв'ю президента Латвії Едгарса Рінкевичса, вирішальний поворот у бойових діях безпосередньо залежатиме від здатності української держави зберегти військову та фінансову стійкість.

Коли настане перелом у війні

Якщо ми побачимо, що Україна вистоїть у військовому та економічному плані, – а я впевнений, що Україна вистоїть, – тоді переломний момент може настати наступного року, наступної весни, наступного літа,

– наголосив політик.

Він зазначив, що нинішня ситуація для українців нагадує "ідеальний шторм" через сувору зиму, цілеспрямовані удари по енергетичній системі та атаки на цивільну інфраструктуру.

Водночас європейські партнери налаштовані й надалі безперервно надавати необхідну фінансову, військову та відновлювальну підтримку.

Глобальний тиск і приховані наміри Кремля

На думку латвійського лідера, міжнародний консенсус щодо примусу Кремля до миру суттєво посилюється через вихід наслідків конфлікту далеко за межі регіону.

Показовими стали нещодавні удари, під час яких загинули індійські моряки, а також були пошкоджені торговельні судна Філіппін та інших нейтральних держав.

Кількість країн, які чинять тиск, зростає, тож переломний момент може настати навесні або влітку наступного року,

– підкреслив Едгарс Рінкевичс.

Водночас він не вірить у щирість намірів російського керівництва сісти за стіл переговорів. Будь-які публічні заяви Кремля про можливе припинення вогню є виключно маневром для відволікання уваги партнерів та продовження агресії.

Зростання гібридних загроз для Європи

Окреме занепокоєння викликає масштабна активізація ворожих диверсій проти європейських країн. Йдеться про регулярні порушення повітряного простору, кібератаки та цілеспрямоване втручання в критичну інфраструктуру.

Москва поки обережно уникає перетину межі, яка спричинила б застосування статті 5 НАТО про колективну оборону союзників. Проте загальна готовність російського командування ризикувати невпинно зростає.

Задля протидії цим викликам спецслужби країн Європи вже покращили координацію та взаємний обмін розвідувальними даними. Це дало змогу в окремих випадках вчасно зірвати підготовку небезпечних атак.

До слова, Росія вербує агентів у Європі через Discord. З початку року опублікували уже 20 мільйонів оголошень.