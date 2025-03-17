Сибіга розповів, хто та як може моніторити дотримання тимчасового перемир'я

Міністр нагадав, що Україна має гіркий досвід "мінського процесу", під час якого було щонайменше 25 перемир'їв. Тож від росіян слід чекати підступу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Андрія Сибіги.

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Як контролювати тимчасове перемир'я

Найперше – слід пам'ятати, що це тимчасове перемир'я, а не заморожений конфлікт. Щоб росіяни не могли порушити режим припинення вогню, треба мати дієвий механізм об'єктивного контролю.

Напевно він має бути також з міжнародною компонентою. Тут питання, хто може здійснювати такий моніторинг, тому що безумовно є національна складова, це без нас не може бути, бо це відбувається на нашій території. Тому Україна тут визначальна стосовно контролю та моніторингу за дотримуванням перемир'я,

– пояснив Сибіга.

Він нагадав, що держава розпочала формувати національну команду, яка буде виробляти алгоритми забезпечення цього процесу.

Імовірно, в процесі дотримання домовленостей зможуть допомогти безпілотники.

"Зазвичай такі механізми контролю за дотриманням перемир'я працюють під парасольками ООН, ОБСЄ, чи різних інших міжнародних інституцій. Водночас враховуючи наш негативний досвід 2014-2022 років, треба ретельно обговорювати можливість та доцільність реалізації такого міжнародного компонента як елементу можливого моніторингу тимчасового перемир'я", – розповів очільник МЗС.

Зараз Україна обговорює це з Європою та США. На запитання про те, чи не відрядить Москва "спостерігачів" з Білорусі, Казахстану чи Китаю, Сибіга відповів так:

Я не буду припускати, що вони будуть собі вигадувати. Є чіткі розуміння, чіткі правила, як це має бути, щоб відповідати процесу забезпечення перемир'я. Це наша позиція, ми розуміємо приблизно конфігурацію, вже маємо достатньо дипломатичних шрамів в нашій історії, щоб чітко розуміти і наш національний інтерес, і ті кроки, які справді є дієвими.

Також міністр розповів, що є чітке розуміння, які країни направлять своїх миротворців в Україну.