Сибіга заявив, що Україна формує команду, яка контролюватиме потенційне 30-денне перемир'я

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що держава розпочала формувати національну команду. Вона розроблятиме відповідні алгоритми дій для контролю можливого 30-денного перемир'я.

Сибіга зазначає, що Україна дуже відповідально ставиться до своїх рішень. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Сибіга про перемир'я

За словами Сибіги, після повернення з Джидди переговорна команда доповіла президенту Володимиру Зеленському про результати зустрічі з американською стороною з певними пропозиціями щодо подальшого розвитку. Зокрема, щодо 30-денного перемир'я.

Ми вже зараз фактично розпочали формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир’я. Це надзвичайно складний процес,

– пояснює Сибіга.

Він додає, що наразі лінія фронту, на якій щодня точаться бої, становить понад 1 300 кілометрів.

Окрім цього, глава МЗС зазначив, що Україна має негативний досвід в рамках Мінського процесу, коли Росія неодноразово порушувала режими припинення вогню. А також наголосив, що державі потрібно бути готовою до провокацій з російського боку.

За його словами, зараз все буде спрямовано на те, щоб українська сторона була підготовлена до цього, мала відповідні команди та напрацювання. Зокрема, бачення щодо майбутніх домовленостей, плану дій для досягнення справедливого миру та розуміла, на які гарантії безпеки може розраховувати.