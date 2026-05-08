Зеленський розповів, від чого залежить завтрашній день в контексті "перемир'я"
- Росія оголосила "перемир'я" на 9 травня, але продовжує обстріли України.
- Завтрашні дії України залежать від сьогоднішніх дій Росії, заявив Зеленський.
Росіяни оголосили "перемир'я" на 9 травня, але насправді не припиняють обстрілювати Україну. Сьогодні, 8 травня, Володимир Зеленський сказав, що буде завтра, 9 травня.
Про це йдеться у зверненні президента за 8 травня. Зеленський побував на пункті управління 67 окремої механізованої бригади і зустрівся з воїнами 31 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку.
Дивіться також Під час зустрічі з Путіним у Москві Фіцо передасть "послання від Зеленського": про що йдеться
Що Україна робитиме 9 травня?
Судячи із заяви Зеленського, це залежить від дій росіян.
Багато зараз нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію – будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. Застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні,
– сказав глава держави.
Зверніть увагу! В Генштабі ЗСУ о четвертій дня 8 травня заявили, що з початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони.
Нагадаємо, що перемир'я 6 травня, запропонованого Україною, Москва не дотрималась.
Чи вдарить Україна по параду в Москві, які є офіційні заяви?
Командувач Сил безпілотних систем "Мадяр" висловився однозначно. За його словами, немає сенсу бити саме по Красній площі – хіба що заради гучних заголовків у новинах. Натомість краще обрати інші цілі, зокрема, військових чи енергетичний сектор.
Цікаво! Вдарити по Кремлю можна символічно – на сайті 24 Каналу. Наше видання та 66 ОМБр об'єдналися, щоб захистити небо на Лиманському напрямку. Шукайте дрони на сайті у грі та долучайтеся до збору!
А що кажуть експерти?
Колишній працівник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом сказав, що потенційні удари дронами по Москві ніяк не змінять ситуацію на фронті. Атакувати треба оборонні заводи, адже повітряний захист над ними оголили задля параду.
А генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж навіть застеріг від ударів по Москві. Це дасть підстави ворогові називати українців терористами, звернутися до ООН тощо
Журналіст закордонного відділу польського видання Rzeczpospolitej Руслан Шошин упевнений: Путіну може бути вигідне порушення "перемир'я". Він шукає привід для ескалації, щоб вийти з глухого кута. Українські дрони над Красною площею легалізують примусову мобілізацію в Росії, а також дадуть підстави говорити, що Київ не хоче миру і нібито вийшов із процесу перемовин.