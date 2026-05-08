Зеленський розповів, від чого залежить завтрашній день в контексті "перемир'я"

Росіяни оголосили "перемир'я" на 9 травня, але насправді не припиняють обстрілювати Україну. Сьогодні, 8 травня, Володимир Зеленський сказав, що буде завтра, 9 травня.

Про це йдеться у зверненні президента за 8 травня. Зеленський побував на пункті управління 67 окремої механізованої бригади і зустрівся з воїнами 31 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку.

Дивіться також Під час зустрічі з Путіним у Москві Фіцо передасть "послання від Зеленського": про що йдеться

Що Україна робитиме 9 травня?

Судячи із заяви Зеленського, це залежить від дій росіян.

Багато зараз нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію – будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. Застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні,

– сказав глава держави.

Зверніть увагу! В Генштабі ЗСУ о четвертій дня 8 травня заявили, що з початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони.

Нагадаємо, що перемир'я 6 травня, запропонованого Україною, Москва не дотрималась.

Чи вдарить Україна по параду в Москві, які є офіційні заяви?

Командувач Сил безпілотних систем "Мадяр" висловився однозначно. За його словами, немає сенсу бити саме по Красній площі – хіба що заради гучних заголовків у новинах. Натомість краще обрати інші цілі, зокрема, військових чи енергетичний сектор.

Цікаво! Вдарити по Кремлю можна символічно – на сайті 24 Каналу. Наше видання та 66 ОМБр об'єдналися, щоб захистити небо на Лиманському напрямку. Шукайте дрони на сайті у грі та долучайтеся до збору!

А що кажуть експерти?