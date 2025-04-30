Є 2 причини, чому Кремль категорично не погоджується на 30-денне перемир'я

Україна та Сполучені Штати зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню. Росія ж починає викручуватися і придумує різні "перемир'я" на кілька днів, які потім сама не дотримується.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, Росія побоюється тривалого припинення вогню.

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Чому Росія не хоче тривалого перемир'я

Як наголосив Ступак, тут можна виділити дві причини. Зрозуміло, що Росія за цей час буде підкріплювати позиції, підвозити особовий склад, ремонтувати техніку і так далі. Але тим сами буде займатися і Україна.

Вони усвідомлюють, що за 30 днів українці можуть дорити фортифікаційних споруд; додатково замінувати території – і тоді в росіян почнуться нові проблеми. Але це одна з причин,

– сказав Ступак.

Окрім цього, російська навколовоєнна спільнота явно виступає проти призупинення будь-яких бойових дій. У кожної групи там можна виділити свої інтереси. Хтось буквально живе війною; інші – заробляють на ній, тому зацікавлені у продовженні бойових дій.

У когось є військові підряди. Поки ведуться бойові дії – доти вони заробляють. Вони так само підтримують той порядок денний, аби продовжувати бойові дії. Я думаю, що Кремль підігрує саме цим групам,

– зазначив Ступак.

Нагадаємо, нещодавно Путін оголосив про так зване тимчасове "перемир'я", пов'язане з 9 травням. Попереднє "перемир'я", яке оголосив російський диктатор, Росія порушила майже 3000 разів.

Додамо, станом на 30 квітня Росія втратила понад 951 тисячу особового складу. Також наші захисники знищили 10729 російських танків, 22353 бойових броньованих машин, 27091 артилерійську систему тощо.