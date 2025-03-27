Речник ВМС відповів, чи можуть відкритися порти на Херсонщині та Миколаївщині після перемир'я

У Саудівській Аравії, ймовірно, було укладено домовленість про перемир'я у Чорному морі між Сполученими Штатами Америки, Україною та Росією. Якщо росіяни дотримуватимуться режиму тиші, то можуть запрацювати деякі українські порти.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що поки офіційної інформації про відновлення роботи портів на Херсонщині та Миколаївщині немає. Однак, теоретично, їх можна було б експлуатувати, так само як порт в Одесі.

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Перемир'я в Чорному морі

Дмитро Плетенчук зауважив, що протягом повномасштабного вторгнення у портах на Херсонщині та Миколаївщині перебуває понад 60 суден. Серед них багато іноземних, які стоять там вимушено.

Не слід забувати, що виникає багато безпекових питань щодо експлуатації українських портів,

– підкреслив він.

Рух судин у Чорне море відбувається з Дніпра та Південного Бугу. Там обов'язково досліджувати місцевість на наявність замінувань.

Також проблемою відновлення роботи портів є близька лінія фронту.

Треба мати відповідні гарантії. Тому технічно відновлення роботи є непростим процесом,

– додав речник ВМС ЗСУ.

Зазначимо, що переговори щодо перемир'я в енергетиці та Чорному морі, що відбулися в Ер-Ріяді, не принесли конкретних домовленостей, заявили в МЗС РФ. Попри повідомлення Білого дому про досягнення угоди щодо безпечного судноплавства, Кремль висунув низку умов, зокрема зняття санкцій із російських банків. Водночас переговори між США та Росією з цього питання триватимуть.