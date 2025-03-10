Путін нібито згоден на перемир'я, але він вже видав свої реальні наміри

Росія не змінювала своїх цинічних умов, які нібито мають гарантувати мир. Диктатор не хоче бачити війська НАТО на українській землі, але допускає присутність нейтральних країн, таких як Китай.

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що такі умови вигідні для Кремля. Зрозуміло, що Путін ніколи не погодиться на західний контингент в Україні.

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Які справжні наміри Путіна

Така позиція росіян дозволить їм у будь-який час відновити бойові дії. Інша ситуація, якщо на лінії розмежування стоятимуть британські чи французькі миротворці. Тоді знову починати конфлікт страшно, бо може бути відповідь від ядерних держав.

Зрозуміло, що Китай не втручатиметься, це йому не потрібно. Пекін вже відмовився від введення своїх сил, тому все це гра. Чому взагалі Москва має визначати склад військ на демілітаризованій зоні?

– сказав Марк Фейгін.

Припинення вогню є само по собі цінним, бо тоді перестануть вмирають люди з обох боків. Хоча для Росії це взагалі немає значення. На Заході розуміють, що Москва порушує всі умови. Змусити її до чогось можна тільки силою, якою є присутність міжнародного контингенту.

У Кремлі на це не погодяться, бо планують відновити вогонь за першої нагоди. Їм потрібно тільки поповнити війська, відремонтувати техніку й знову піти в наступ. Адже головна ціль війни – повністю захопити Україну.

Росія може погодитися тільки на так звані "нейтральні" війська. Наприклад, Африки, Китаю, М'янми. Тому зараз умови Москви взагалі виконати неможливо. Адже єдиною гарантією недопущення повторної війни – є розміщення військ НАТО в Україні.