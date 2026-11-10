"Очікуємо на відповідь росіян": Сибіга розповів про пропозиції України щодо перемир'я

Україна передала міжнародним партнерам власні пропозиції щодо перемир'я в Чорному морі та енергетиці. Київ наразі очікує на відповідь російської сторони стосовно цих ініціатив.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Очікування на відповідь Росії

Дипломати зосередилися на узгодженні з міжнародними союзниками практичних механізмів безпеки.

Україна пропонує свої підходи щодо перемир'я – як у Чорному морі, так і в енергетиці. Ми передали їх партнерам і зараз очікуємо на відповідь з боку росіян,

– заявив Сибіга.

Крім того, очільник МЗС окреслив ключові меседжі України на перемовинах в Абу-Дабі. Йдеться про деескалацію та запропоноване Україною перемир'я, а також безпекові гарантії.

Окремим пунктом Сибіга назвав зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, яка, на переконання міністра, "може дійсно пришвидшити закінчення війни".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України зустрівся з главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро на полях саміту G7. Сторони скоординували кроки для захисту енергосистеми та посилення протиповітряної оборони перед зимою.