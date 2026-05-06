"Позиція Китаю є чіткою": у Пекіні прокоментували запропоноване Україною перемир'я

У Китаї прокоментували ініціативу України щодо запровадження режиму тиші та наголосили, що Пекін підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу у середу, 6 травня.

Як в Китаї оцінюють пропозицію перемир'я?

Речника МЗС Китаю попросили пропозицію Києва про припинення вогню з 6 травня.

Щодо питання української кризи, позиція Китаю є чіткою та зрозумілою: ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру. Ми сподіваємося, що всі відповідні сторони продовжуватимуть розв'язувати кризу шляхом діалогу та переговорів,

– сказав Лінь Цзянь.

Варто зазначити, що "українською кризою" в Китаї офіційно називають війну Росії проти України.

Нагадаємо, 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила тимчасове "перемир'я" на 8 – 9 травня. У міноборони країни-агресорки повідомили, що російські війська нібито "вживатимуть усіх заходів" для безпеки святкового параду в Москві, а також розраховують, що українська сторона підтримає цю ініціативу.

Водночас у відомстві наголосили, що в разі "спроб України зірвати святкування Дня перемоги" російська армія нібито може завдати ударів у відповідь, зокрема по центру Києва.

Цікаво! Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в ефірі 24 Каналу висловив думку, що для Кремля таке "перемир'я" може стати елементом значно ширшої гри. За його словами, Москва може використати будь-який інцидент після параду, щоб знову звинуватити Україну і подати це як підставу для нової ескалації.

Ввечері того ж дня Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 проти 6 травня. За його словами, Україна діятиме дзеркально, починаючи зі вказаного моменту.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що такий крок працює на Україну тому, що вона, по-перше, проявляє ініціативу та йде до миру, а по-друге – заявляє про готовність до будь-яких сценаріїв.

Він також зазначив, що Росія намагається тиснути через США, але це не працює. За словами експерта, якщо йдеться про мир, потрібні конкретні домовленості між двома сторонами, які воюють, про конкретні дні та заходи.

Чи порушила Росія перемир'я?

6 травня російські війська порушили режим тиші та здійснили низку атак по території України. Під ударами опинилися відразу кілька регіонів, зокрема Харків та Запорізька область.

Паралельно з цим у 16 армійському корпусі ЗС України повідомили, що Росія також не зупинила штурмів на фронті. За повідомленням військових, окупанти завдали 1 авіаційного удару, здійснили 165 обстрілів позицій Сил оборони та населених пунктів.

Згодом зрив перемир'я підтвердив і Володимир Зеленський. Ще зранку президент повідомив про 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів.

Зеленський також нагадав, що Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально: військові та розвідка визначаться із подальшими кроками після вечірніх доповідей.