Україна щодня закликає до припинення війни, але Путін не хоче навіть перемир'я, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Київ щодня закликає до припинення війни та готовий розпочати дипломатичний процес із тимчасового перемир'я. Однак саме Росія відмовляється від такого сценарію, оскільки Володимир Путін не демонструє бажання зупинити бойові дії.

Про це Зеленський заявив під час інтервʼю Fox News.

Чому війна не переходить до дипломатичних переговорів?

Зеленський заявив, що українська сторона послідовно виступає за припинення війни та готова до тимчасового перемир'я, яке могло б стати першим кроком до дипломатичного врегулювання.

За словами президента, Україна щодня звертається із закликом зупинити бойові дії хоча б на певний час, аби дипломати отримали можливість розпочати предметні переговори.

Ми хочемо зупинити цю війну. Ми просимо – знаєте, президент Трамп хоче цього, і європейці теж хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо зупинити цю війну, щоб – як мінімум – домовитися про перемир'я на певний час і дати дипломатам можливість вести переговори. Але Путін не хоче,

– заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що саме небажання Кремля припинити агресію змушує Україну та її партнерів діяти більш рішуче. На його переконання, єдиним дієвим способом змусити Росію змінити свою позицію залишається посилення міжнародного тиску.

Президент наголосив, що особливе значення мають санкційні механізми, які здатні вплинути на російську економіку та можливості продовжувати війну.

Ось у чому проблема. Ось чому ми маємо реагувати, бути рішучими, бути сильними. І не тільки ми. Ми розраховуємо на санкції. До речі, законопроєкт Ліндсі був дуже важливим,

– додав президент.

Нагадаємо, йдеться про законодавчу ініціативу покійного американського сенатора Ліндсі Грема, яка передбачала запровадження жорсткіших санкцій проти Росії та вторинних обмежень щодо країн і компаній, які допомагають Москві обходити санкційний режим. Зеленський неодноразово наголошував, що посилення економічного тиску на Кремль є одним із ключових інструментів для наближення справедливого миру.

Законопроєкт про "пекельні санкції" дозволяє президентові США: запровадити універсальне мито у розмірі 500% на російські товари, які імпортуються до США та встановити додаткове 100% мито для п'ятірки найбільших імпортерів енергоресурсів і країн, які закуповують російську сиру нафту чи природний газ або сприяють ухиленню від санкцій.