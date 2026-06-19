В ОП відповіли, чи обговорює зараз Україна ідею "обмеженого перемир'я" з Росією

Видання The Economist повідомило, що Україна та США обговорюють можливість поетапної заморозки бойових дій. Однак українська сторона запевняє, що формат так званого "обмеженого перемир'я" зараз не розглядається.

Про це повідомили 24 Каналу джерела в Офісі Президента.

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Чи буде обмежене перемир'я на фронті?

В Офісі Президента назвали "вкидом" інформацію про "обмежене перемир'я".

За словами співрозмовника видання в обговореннях був тільки "повний ceasefire" – тобто повне припинення вогню вздовж усієї лінії фронту.

Нагадаємо, нещодавно видання The Economist повідомило, що в неформальних переговорах між Росією та західними країнами обговорюється сценарій поетапної заморозки бойових дій уздовж лінії фронту. Зокрема, один із варіантів передбачає обмеження бойових дій у зоні 50 – 70 кілометрів з обох боків лінії фронту, а потім укладання ширшої угоди.

Водночас Росія продовжує наполягати на так званій "анкориджській формулі" – серії домовленостей, нібито узгоджених Путіним і Трампом в Анкориджі влітку минулого року.

Зокрема, йдеться про міжнародне визнання російського контролю над Кримом і всім Донбасом, а також фактичне закріплення нинішньої лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях. Україна неодноразово заявляла, що не погодиться на такі умови.

До слова, днями у ЗМІ також з'явилася інформація, що Зеленський звернувся до президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви з проханням посприяти відновленню переговорного процесу щодо завершення війни.

У відповідь на це в ОП сказали, що Лула да Сілва дійсно запропонував використати свої контакти з країнами-членами Радбезу ООН для відновлення дипломатичного діалогу.