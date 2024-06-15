Емманюель Макрон заявив, що всі країни, які прибули на Саміт миру у Швейцарії, віддані побудові сталого миру. Французький лідер пояснив, що таким миром не може стати українська капітуляція.

Президент Франції пояснив, що передумовою миру є допомога Україні. Також лідер Франції зробив нову заяву щодо своєї пропозиції запровадити перемир'я на час Олімпіади, пише 24 Канал.

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Що сказав Макрон про перемир'я під час Олімпіади

Емманюель Макрон наголосив, що потрібно забезпечити безпеку на Запорізькій атомній електростанції. Також атаки Росії по цивільних є неприпустимими.

Французький лідер заявив, що:

"олімпійське перемир'я" не є обов'язком, який покладається на Україну , а закликом, щоб Росія зупинила свою агресивну війну та атаки про цивільних;

, а закликом, щоб Росія зупинила свою агресивну війну та атаки про цивільних; багато лідерів паралельно вживають різних ініціатив;

посилення тиску в цьому контексті, щоб мати перемир'я з російського боку є дуже важливим.

Емманюель Макрон закликав уникнути змагання ініціатив та працювати разом.

Не ділити коло держав та будувати те, що повинно стати набором ключових вимог глобальної спільноти, яку би ми могли покласти на стіл росіянам. Мені здається, що це найкращий спосіб допомогти Україні, допомогти побудувати рамку для сталого миру. Миру, який буде спиратись на міжнародне право,

– заявив президент Франції.

Він пояснив, що було б добре, щоб після Саміту миру всі координували зусилля, щоб збільшити охоплення та роботу.

Макрон запропонував перемир'я на час Олімпіади