Військові з різних напрямків розповіли, чи відчувають "перемир'я" Путіна

Владімір Путін повідомив, що, буцімто, наказав своїм військовим зупинити бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Захисники з різних напрямків розповіли, чи працює так зване "великоднє перемир'я".

Аналітики з DeepState опитали близько пів сотні воїнів, які зараз перебувають на лінії бойового зіткнення. Ті запевняють, що практично ніде не відчутне це "перемир'я", передає 24 Канал.

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Що відбувається на фронті

Відомо, зокрема, що з 18:00 до 22:00 19 квітня на Запорізькому напрямку, у районі Оріхова та Кам'янського, росіяни стріляли з артилерії, також працювали ворожі дрони.

На Донеччині у районі селищ Бурлацьке, Андріївка та Олексіївка відбувалися обстріли. Трохи затихло в районі Надіївки та Котлярівки. Тим часом ворог проводив штурмові дії в Успенівці. Позиції українських воїнів на півдні Покровська перебували під мінометними обстрілами кожні 20 – 30 хвилин. Північніше Торецька — працює ворожа артилерія, окупанти ведуть штурми. У Часовому Ярі – обстріли.

На Лиманському напрямку інтенсивність російських дій зменшилася. Район Куп'янська та Липців – обстріли. Фиголівка – ненадовго затитихло.

На окремих ділянках справді є тиша, але сьогодні ще субота, а ворог на вихідні по всій лінії зіткнення дає відпочити великій частині особового складу,

– підсумували аналітики.

До слова, ворог ударив по Добропіллю увечері. Крім того, було завдано удар по Херсону.

У DeepState зауважили, що путінська заява про "перемир'я" була розрахована лише для американських партнерів. Очільник Кремля хотів показати, що він "миротворець". Ба більше, може зупинити бойові дії в односторонньому порядку без погодження з Україною. Також він запланував провокацію. Якщо наші військові відповідатимуть на вогонь противника, то їх звинуватять у порушенні "перемир'я", про яке не домовлялися.

Бійці кажуть, що навіть, якщо один день перемир'я справді діятиме, то ворог використає це затишшя, аби стягнути на передній край ще більше сил.

"Суспільне" теж поспілкувалося з військовими з Покровського, Лиманського та Краматорського напрямків щодо обстановки на фронті. За їхніми словами, після 18:00 на Донеччині кількість атак з боку росіян зменшилася.

Речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець розповів, що останній авіаудар був о 16:45 по Костянтинівці, щодо артобстрілів — "наразі тихо". Також він додав додав, що у небі літають російські розвідувальні БпЛА.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомив, що російські війська продовжують вести вогонь по позиціях ЗСУ на Харківщині. За його словами, порівняно з учора, жодних змін немає.