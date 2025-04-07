"Слід вирішити кілька питань": у Путіна зробили нову заяву щодо припинення вогню

У Кремлі заявили, що Путін нібито підтримує ідею повного припинення вогню. Однак росіяни знову висунули свої умови для реалізації перемир'я.

Так, за словами Пєскова задля припинення вогню нібито потрібно вирішити низку питань, які "висять у повітрі", і "відповіді наразі на них ніхто не дав", передає 24 Канал.

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Старі відмовки Москви

Москва взялася за старі відмовки, аби затягнути мирний процес. Так, речник Кремля уточнив, що під невирішеними питаннями йдеться про нібито нездатність української влади контролювати дії "цілої низки екстремістських націоналістичних підрозділів", а також подальшу демілітаризацію Києва. "Ці та інші нюанси залишаються на порядку денному", – додав Пєсков.

Він зауважив, що Росія має забезпечити свої інтереси, незважаючи на солідарність з ідеєю про припинення вогню.

Нагадаємо, що вже майже місяць минув з моменту, коли Україна погодилася на американську пропозицію щодо повного перемир'я на 30 днів. У Кремлі натомість відкинули мирну ініціативу США.