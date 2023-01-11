Побічна дія: чим обернулось для Путіна його "різдвяне перемир'я"

Президент країни-агресорки Владімір Путін заявою про одностороннє припинення вогню 7 січня хотів змусити українців йому підкорятися. Однак диктатор не має авторитету навіть серед власної армії.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. За його словами, у Росії таке рішення Путіна, імовірно, не було узгоджене із військовими.

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Змусити святкувати Різдво по-російськи

Тимур Олевський зауважив, що має власну культурологічну гіпотезу, чому Владімір Путін звернувся до української сторони із закликом припинити вогонь на Різдво.

За його словами, у такий спосіб диктатор хотів підкреслити, що існує лише православне Різдво.

Він хотів змусити святкувати Україну за його календарем,

– пояснив опозиціонер.

Олевський підкреслив, що Путін та росіяни прекрасно розуміють, що Україна цьогоріч святкувала Різдво 25 грудня разом із Заходом.

Він додав, що не дуже вірить, що одноденне "перемир’я" потрібне було для перепочинку чи перегрупування російського війська.

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Путін не має впливу на свою армію

Проте, на думку російського опозиціонера, побічний ефект від такої голосної заяви Путіна дійсно цікавий.

"Ми побачили, що можемо стверджувати, що Путін не керує своєю армією", – заявив Олевський.

За його словами, на президента Росії "поклали міцний гаубичний ствол" Євгєній Пригожин, керівник ПВК "Вагнера", та російський міністр оборони Сєргєй Шойгу. Оскільки на Різдво насправді не спостерігалося "перемир’я" з боку окупантів.

Якщо навіть Пушилін поклав на Путіна гаубичний ствол, то, звісно, розумієте, який рівень керування з точки зору твоєї ж армії, яка тебе ж не слухається,

– прокоментував опозиціонер.

Тимур Олевський розповів, що ніякого припинення вогню не планувалося. Ба більше, російське керівництво навіть не обговорювало такий план дій між собою.

"З боку це виглядає, що президент, який не керує своєю армією, є не зовсім президентом", – додав він.

На його думку, це бачать і інші, порівнюючи поведінку Путіна із главами інших держав, наприклад з очільником Туреччини Реджепом Ердоганом чи Франції Емманюелем Макроном, які теж керують арміями.

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Дії Путіна більше схожі на сценарій типового американського фільму про ядерний апокаліпсис кінця 1980-х – середини 2000-х років приблизно. У ньому російський президент не керує своєю армією, але удає, що робить все. Про будь-які рішення насправді треба домовлятися з кимось іншим.

"Бо ядерну безпеку країни можна обговорювати лише з тією людиною, яка дійсно за щось відповідає", – підкреслив Олевський.

Російський опозиціонер зауважив, що таку несамостійність російського керівництва бачить і Ердоган, і Макрон. З огляду світової стабільності, було б краще, аби була надійність.

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