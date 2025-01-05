Катастрофи не буде, – Білецький висловився про можливість перемир'я та назвав умови

Перемир'я між Україною та Росією, якщо його укладуть з часом, не буде катастрофічним для нашої держави. Це буде за умови, якщо зайнятися модернізацією України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира 3 окремої штурмової бригади, полковника Андрія Білецького в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Що сказав Білецький про можливе перемир'я з Росією

Андрій Білецький зазначив, що перемир'я не залежить винятково від бажання України, і абсолютно не факт, що воно залежить від бажання Трампа.

"Це він (Трамп – 24 Канал) так собі вважає, але чи є у нього справді важелі, що б вони про себе зараз не думали, це величезне питання. Відповідно залежить багато чого від Росії та Путіна", – сказав полковник.

Командир 3 штурмової наголосив, що поки він не бачить радикальних необхідностей для росіян закінчувати війну.

Але якщо буде перемир'я на будь-яких умовах, в цьому немає нічого поганого, якщо ми займемося модернізацією України, і з тилового боку зокрема,

– пояснив Білецький.

Він зазначив, що першочергово говорить про модернізацію країни, зокрема зайнятися економікою, демографією і технологіями, адже, за словами полковника, не буває сильної армії в безлюдній та економічно слабкій країні.

"Армія – це частина країни, не більше, просто її силовий блок", – резюмував військовий.

Однак полковник зазначив, що паралельно з цим все ж не треба забувати про армію, а також її вдосконалювати та модернізувати.

Якщо буде перемир'я, нічого катастрофічного рівним рахунком не станеться, крім випадку, якщо ми впадемо в анархію, в нескінченну війну, і розв'язуватимемо питання, хто більше воював, хто більший герой, хто більший волонтер, і хто більше любив Україну останні три роки,

– пояснив Андрій Білецький.

За словами полковника, у разі перемир'я Україна візьме своє в іншому раунді, тим чи іншим шляхом.