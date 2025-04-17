У Зеленського відповіли, яку відповідь Путіна на пропозицію Трампа про перемир'я готові прийняти

Україна втратила довіру до слів. Єрмак заявив, що лише конкретні кроки можуть стати сигналом до миру.

Єрмак відреагував на заяву Трампа про очікування відповіді Росії на пропозицію перемир'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

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Єрмак сказав, яку відповідь очікує Україна від Путіна

17 квітня Трамп заявив, що чекає відповіді російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні.

За словами Єрмака, єдина відповідь від Путіна, яка потрібна Україні – це підтримка повного припинення вогню та погодження щодо механізму контролю, моніторингу та гуманітарного треку.

"Саме це буде індикатором того, що дійсно можливі якісь реальні перемовини про припинення війни… Бо після останніх подій у Кривому Розі та Сумах ми, українці, віримо не в слова, а в дії. Тому ми абсолютно чіткі у своїй позиції й сьогодні ми ще раз про це говорили з партнерами", – підсумував він.