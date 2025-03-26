Повне перемир'я – досі на столі переговорів, – Жовква відповів, яка позиція Росія щодо цього

Під час переговорів із США в Ер-Ріяді українська сторона вкотре засвідчила свою готовність до повного припинення вогню з Росією. Це питання й досі лишається на столі переговорів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви в етері національного маратону.

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Що сказав Жовква про готовність сторін до повного перемир'я

Ігор Жовква розповів, що питання повного перемир'я було порушено на переговорах з американськими представниками у Саудівській Аравії, і на початку розмови наша сторона ще раз підтвердила, що готова до цього.

Сполучені Штати Америки ще раз позитивно оцінили нашу готовність і сказали, що вони теж, безумовно, прихильники цієї позиції, яку вони власне самі й висловлювали,

– пояснив заступник керівника ОП.

Він наголосив, що українська делегація не була присутньою на переговорах США та Росії, але, наскільки Жовква розуміє, російська сторона взагалі не мала мандату щодо перемовин про повне перемирʼя в Україні.

"Наша готовність вкотре була підтверджена, ми з цього почали, ми цим і завершили. А якщо відкрити заяву, то там написано в одному з пунктів, що Сполучені Штати Америки продовжують залишатися посередником, тобто країною, яка далі буде продовжувати свої зусилля, щодо встановлення тривалого і справедливого миру", – резюмував посадовець.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров, який був на переговорах із США в Ер-Ріяді, сказав, що сторонам вдалося досягнути 5 ключових результатів.

Мовиться про безпечне судноплавство, повну заборону на удари по енергетичній інфраструктурі, залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей, продовження роботи над стійким та тривалим миром, а також залучення США до обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.