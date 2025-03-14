У випадку перемир'я в Росії постане одне серйозне питання: як воно торкнеться Путіна

Візит Путіна на Курщину був дуже показовим. Очільник Кремля звітує про успіхи своєї армії, які фактично стали для неї неочікуваним провалом. Його можна було уникнути. Це буде складним дискусійним питанням серед когорти "z-патріотів", які будуть розповідати згодом правильно чи ні Путін воював, давати оцінку його діям.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши, що блефу в словах Путіна дуже багато. В Росії є козирі, адже це велика країна з великою армією, але тотального успіху на фронті, як про це заявив Путін, в Росії немає.

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В Росії може змінитись "обличчя" влади

Клочок не виключає, що після припинення вогню і початку підготовки мирної угоди, коли реально буде дана команда зупинити бойові дії та почне втілюватися сценарій скасування санкцій, відновлення постачання нафти до Німеччини, входження іноземних компаній на територію Росії, тоді вже буде не до війни. Ніхто поновлювати бойові дії в повному масштабі, з його слів, не буде.

"Тоді постане запитання, що робити з Путіним. "Z-патріоти" можуть підняти його на вила, виникне питання м'якого транзиту влади. Зараз в Росії усунули від переговорного процесу партію війни, яку нібито очолює Путін, але він може очолювати й умовну партію технократів, яку зараз веде його донька Єкатєріна Тіхонова. Її інтерес у владі дуже сильно посилюється", – зазначив Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" припустив, що в умовах ситуації, коли на Путіна обвалиться критика, в Росії може бути запущений процес дострокових президентських чи парламентських виборів. Це, за його переконанням, не змінить владу як таку, але змінить її "обличчя".

Влада стане м'якшою, Росія покаже світу, що вона буцімто змінилась, прибрала Путіна, потім почнуть звинувачувати його в гріхах як свого часу Сталіна. Росія типу набуде демократичного обличчя, почнеться масштабне скасування з неї санкцій, відновлення Росії в економічному плані. Бо нині для Путіна виклик №1 – це економічний стан,

– зазначив Клочок.

Зазначимо, російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов спрогнозував, що в Росії можуть посилитися репресії, але вже не серед прозахідно налаштованих громадян, а "z-патріотів", якщо Путін відчує політичну загрозу від них. З його слів, російські так звані воєнкори повірили в наявність в очільника Кремля ідеології й що США ворог, однак зараз ситуація різко змінюється і вони бачать, що Москва йде на зближення з Вашингтоном.