Зеленський відповів, чи відомі Києву деталі переговорів Віткоффа у Москві

Україні невідомо, які саме питання обговорювали російська та американська сторони під час візиту спецпредставника США з питань Близького Сходу Стівена Віткоффа до Москви.

Це у коментарі журналістам під час брифінгу у суботу, 15 березня, прокоментував український президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Як Зеленський відреагував на переговори у Москві

Коментуючи майбутні кроки щодо досягнення припинення вогню, Володимир Зеленський наголосив, що Київ насамперед просить у всіх партнерів не порушувати вже наявні домовленості. Президент відреагував на зустрічі Стівена Віткоффа у Москві, де мали обговорити перемир'я.

Те, що відбувалося у Москві, я розумію. Нам не може бути відомо 100-відсотково, про що ці люди говорили, але ми розуміємо, що буде багато різних "але", щоб ставити в Україну у більш слабку ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки,

– зауважив він.

За його словами, режим припинення вогню має бути повним і без жодних "але". На думку президента, у всіх має бути чітка та прозора позиція з приводу потенційного перемир'я, "не втрачаючи гідності сторін".

Нагадаємо, Віткофф мав привезти оцінки з Москви, на основі яких Трамп ухвалить подальші кроки щодо війни між Росією та Україною. Радник з нацбезпеки Майк Волц зазначив, що обидві сторони "конфлікту" мають вимоги, але їм доведеться йти на компроміси.