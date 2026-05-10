Росія особливо не намагається, – Зеленський про те, чи дотримується ворог тиші

Перемир'я між Україною і Росією триває вже другий день. Володимир Зеленський зауважив, що ворог утримується від масованих атак, однак продовжує нищити нашу країну і вбивати людей.

За два дні перемир'я ворог не здійснював масованих атак. Водночас у фронтових районах спокою не було. Не припиняли росіяни і штурми на напрямках, які є для них ключовими. Про це повідомив глава держави.

Чи дотримуються росіяни перемир'я?

За словами президента, упродовж 9 – 10 травня агресор здійснив понад 150 штурмових дій, провів більше сотні обстрілів і завдав ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе.

На фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається,

– наголосив політик.

Він уточнив, що українські підрозділи діють дзеркально.

Окремо Володимир Зеленський зауважив, що упродовж 2 останніх днів Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.

У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними,

– заявив президент.

Триденне перемир'я між Україною та Росією: що відомо

Україна та Росія за посередництвом США домовилися про триденне перемир'я. Воно має тривати 9, 10 і 11 травня.

Однак, попри домовленість, окупанти продовжували атакувати Україну. Наприклад, увечері 9 травня ворог вдарив дроном по 9-поверховому будинку у Харкові. Внаслідок цієї атаки постраждали люди, зокрема малолітні діти.

Попри оголошене "перемир'я", бойові дії на фронті не зупинилися. За оцінкою Інституту вивчення війни, інтенсивність боїв дещо знизилась, але повного припинення вогню не було через відсутність чітких умов і контролю.

Аналітики також зазначають, що Росія використала цей період для ротацій, перегрупування та підготовки до можливого відновлення наступу на кількох напрямках.

Політичний консультант і військовий Олександр Антонюк вважає малоймовірним продовження "перемир'я" після 11 травня, навіть попри заяви президента США про можливе продовження режиму тиші.

За його словами, Росія може використати паузу для накопичення ракет і підготовки нових масованих ударів по Україні.