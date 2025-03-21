Зеленський відповів, чи може бути підписана угода про перемир'я з Росією в Саудівській Аравії

Зеленського запитали, чи можливе підписання угоди про перемир'я з Росією в Саудівській Аравії. Зеленський підтвердив, що хотів би бачити якийсь конкретний результат зустрічі.

Президент підтримав цю ідею, але не дав точної відповіді, чи це відбудеться. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чи буде підписала угода про перемир'я в Саудівській Аравії

Зеленський заявив, що був би радий бачити якийсь конкретний результат зустрічей у Садівській Аравії, але він не впевнений, що якась угода буде підписана в той день.

"Я не можу вам сказати, чим закінчиться ця зустріч. Я думаю, що було б добре, щоб зустріч закінчилась якимось результатом, який наблизить нас до повного припинення вогню. І саме від цього буде залежати результат, якщо сторони хочуть цього або роблять вид, що хочуть цього. Ми цього хочемо", – зазначив президент.

Додамо, партнери розглядають можливість розміщення в Україні миротворчих сил ООН. Президент Зеленський відповів, чи можуть вони стати альтернативою військовому контингенту. За його словами, Україна не вважає цей варіант надійним.