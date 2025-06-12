За тиждень буде рівно 100 днів як Україна погодилася на пропозицію припинити вогонь, – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що за тиждень виповниться 100 днів відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США щодо припинення вогню. Натомість Росія продовжує ігнорувати ініціативи щодо перемир'я.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Сибіги на полях міністерської зустрічі у форматі "Веймар+", які цитує Інтерфакс-Україна.

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Росія ігнорує пропозиції перемир'я

У Римі Андрій Сибіга заявив, що проінформує союзників про актуальну ситуацію на полі бою, російські удари проти цивільних, а також відсутність конструктиву з російського боку щодо мирних зусиль.

За тиждень виповнюється рівно сто днів як Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь. Росія продовжує відкидати цю пропозицію. Путін досі уникає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським,

– підкреслив міністр.

За його словами, під час переговорів у Стамбулі Росія представила лише набір старих і нереалістичних ультиматумів. Сибіга додав, що Кремль не змінив свою риторику і демонструє "глобально, всьому світу, свою неадекватність".

І це при тому, що США очікували, що ці пропозиції мають бути придатними для виконання та реалістичними,

– зазначив глава МЗС.

Під час виступу Андрій Сибіга також розкритикував публічні привітання деяких країн до дня Росії. Водночас міністр прямо не згадав країни, які він мав на увазі.

Нагадаємо, 12 червня держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо опублікував привітання з днем Росії. У вітанні він наголосив, що США залишаються відданими підтримці російського народу, який "продовжує будувати своє прагнення до кращого майбутнього".