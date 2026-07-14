Зеленський відповів, чи можливе перемир'я з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню можливе. Проте, Росія наразі не демонструє реальної готовності його дотримуватися

Про це глава держави розповів в інтерв'ю для французького видання BFMTV.

Що сказав Зеленський про перемир'я з Росією?

Президент України заявив, що припинення вогню між Україною та Росією можливе, однак його дотримання залишається дуже складним. За його словами, для завершення війни необхідна реальна готовність обох сторін, однак наразі саме Росія не демонструє бажання зробити такий крок.

Нам потрібно покласти край цій війні. І є одна сторона – Росія, – яка цього не хоче. Вони показують це лише словами. Але припинення вогню – це не просто слова, це дуже конкретний крок,

– наголосив президент, назвавши досягнення миру "історичною місією".

Водночас Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін "бреше", коли говорить про готовність до припинення вогню, адже його справжньою метою залишається перемога. Президент також висловив занепокоєння можливістю подальшої ескалації війни. На його думку, якщо Росія не досягне своїх цілей в Україні, Кремль може спробувати розширити агресію, окупувати інші території та втягнути у війну нові держави.

Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати. Також він може втягнути у війну більше країн,

– зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що припинення вогню потрібне й самій Росії. За його словами, це шанс не лише для світу, а й для російського суспільства та сімей, які втратили на війні своїх рідних. Водночас Зеленський підкреслив, що рішення про це має ухвалити саме російське керівництво.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що припинення війни в Україні повністю залежить від Володимира Путіна. За його словами, російський лідер може будь-якої миті зателефонувати Володимиру Зеленському та домовитися про припинення вогню, однак не робить цього, бо не прагне миру.

Зазначимо, за даними Financial Times, Росія не планує вести змістовні переговори про завершення війни щонайменше до лютого 2027 року, сподіваючись досягти своїх цілей військовим шляхом. Попри посилення українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі та проблеми з паливом у Росії, Кремль не демонструє готовності до поступок і продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах.