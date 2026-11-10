"Ми на це не погодимося": Лавров відкинув ідею негайного перемир'я в Україні

Росія категорично відмовилася виконувати заклики Євросоюзу щодо термінового припинення вогню на фронті в Україні. У Москві заявили, що пауза в бойових діях нібито потрібна Силам оборони України для відновлення сил.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на тлі перемовин в Абу-Дабі, передають росЗМІ.

Суперечки навколо перемир'я

За словами Лаврова, консультації в Абу-Дабі ініціював Вашингтон задля обговорення параметрів ширшої архітектури безпеки України, Росії та Європи.

Глава російського МЗС стверджує, що Євросоюз звужує весь переговорний процес виключно до режиму тиші. На думку російської сторони, без усунення так званих "першопричин конфлікту" будь-яке тимчасове перемир'я є неприйнятним.

При цьому російський міністр розкритикував заяву голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка наполягає на неможливості дискусій про безпеку без стійкого перемир'я в Україні.

Тобто знову стара логіка – обов'язково треба виграти час для своїх клієнтів київського режиму й використати цей час для того, щоб хоч якось відшкодувати ті втрати, яких він зазнав у військовому плані. Ми на це не погодимося,

– заявив Сергій Лавров.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що аналітики Інституту вивчення війни повідомляли про системні спроби Кремля ізолювати мирний процес від європейської сторони та перекласти відповідальність за відсутність компромісів на Київ. Російська сторона публічно відмовляється зупиняти фронт навіть на період переговорів, висуваючи ультиматуми щодо повернення НАТО до кордонів 1997 року.