Багато залежить від позиції Америки, – Зеленський про перемир'я Трампа, яке Росія ігнорує

Україна підтримала ініціативу президента США щодо запровадження енергетичного припинення вогню та заявила про готовність гарантувати дотримання цих умов. Водночас російські війська ігнорують домовленості та продовжують щоденні авіаційні й дронові удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив президент Зеленський після зустрічі з українською переговорною групою.

Що сказав Зеленський про готовність до перемир'я

Зеленський заслухав доповідь за підсумками зустрічей у США та щоденної комунікації з командою американського лідера. Українська сторона вже визначила подальші дипломатичні рамки та конкретні кроки для досягнення миру.

Київ підтвердив абсолютну готовність гарантувати енергетичне припинення вогню та вживати реальних деескалаційних заходів, якщо Москва зробить дзеркальні кроки у відповідь.

Однак Росія повністю ігнорує озвучені американською стороною умови. На території України тривають повітряні тривоги, фіксуються системні удари російськими безпілотниками та керованими авіабомбами по критичній інфраструктурі.

Якщо удари і є відповіддю Росії на заяву президента Америки, то це означає, що росіяни змарнували чергову можливість наблизити мир,

– наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що дієвість деескалації наразі ключовим чином залежить від позиції США та здатності забезпечити належний тиск на російську сторону. Діалог з американською стороною триває на всіх рівнях.

Нагадаємо, що Росія відмовилася йти на тимчасове перемир'я, оголошене Трампом.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що Зеленський не заслуговує на це, бо за час паузи Європа матиме можливість "накачати Україну новими озброєннями для продовження терористичної війни проти російського народу".