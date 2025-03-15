Якщо Росія не згодна на перемир'я, то Путін не погоджується на пропозицію Трампа, – Зеленський

Росія, за словами Зеленського, шукає позицію, аби не наближатися до миру. Незгода Росії на перемир'я означає відмову Путіна Трампу.

Те, що передали Україна та Росії делегати США – це пропозиція Трампа, вважає Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

Дивіться також Зеленський розповів, для чого Росія затягує початок 30-денного перемир'я

Що означає відмова Росії від перемир'я на 30 днів

Зеленський зазначив, що перемир'я напрацювали США. Це є позицією президента США Дональда Трампа, яку висловили його представники у Саудівській Аравії.

І тому це Путін не погоджується сьогодні на те, що запропонував Трамп Україні і Росії,

– зазначив Зеленський.

На думку президента, Росія шукає позицію, аби не йти на закінчення війни.

Партнери України, за словами Зеленського погоджуються з позицією, що союзникам не слід йти на російське "але".

Зеленський пояснив, що перемир'я пропонується на 30 днів. Це можливість сторонам показати бажання закінчити війну або навпаки.