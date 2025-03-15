Якщо Росія не згодна на перемир'я, то Путін не погоджується на пропозицію Трампа, – Зеленський
- Росія не згодна на перемир'я, що, на думку Зеленського, означає відмову Путіна від пропозиції Трампа.
- Перемир'я на 30 днів було запропоновано США, але Росія не бажає наближатися до миру.
- Партнери України підтримують позицію, що не слід піддаватися на російське "але".
- Зеленський вважає, що Росія шукає позицію, щоб не завершити війну.
Росія, за словами Зеленського, шукає позицію, аби не наближатися до миру. Незгода Росії на перемир'я означає відмову Путіна Трампу.
Те, що передали Україна та Росії делегати США – це пропозиція Трампа, вважає Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
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Що означає відмова Росії від перемир'я на 30 днів
Зеленський зазначив, що перемир'я напрацювали США. Це є позицією президента США Дональда Трампа, яку висловили його представники у Саудівській Аравії.
І тому це Путін не погоджується сьогодні на те, що запропонував Трамп Україні і Росії,
– зазначив Зеленський.
На думку президента, Росія шукає позицію, аби не йти на закінчення війни.
Партнери України, за словами Зеленського погоджуються з позицією, що союзникам не слід йти на російське "але".
Зеленський пояснив, що перемир'я пропонується на 30 днів. Це можливість сторонам показати бажання закінчити війну або навпаки.