Україна провела серію зустрічей щодо перемир'я: серед учасників – Віткофф та Келлог

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів низку важливих онлайн-зустрічей із партнерами України. Він обговорив з ними імплементацію ініціативи про безумовне 30-денне припинення вогню.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Єрмак провів онлайн-зустрічі із партнерами України

Керівник ОП повідомив, що провів серію важливих онлайн-зустрічей із партнерами зі США, ЄС, країн Північної Європи та Балтії.

Головна тема – імплементація ініціативи про безумовне 30-денне припинення вогню, підтриманої Україною ще під час березневої зустрічі в Джидді за пропозицією США,

– повідомив Єрмак.

Він розповів, що в розмовах взяли участь спецпредставники Трампа Стівен Віткофф і Кіт Келлог, дипломатичний радник лідера Франції Еммануель Бонн, радник глави уряду Британії Джонатан Пауелл, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер.

Також долучились глава Міноборони Рустем Умєров, очільник МЗС Андрій Сибіга, Ігор Жовква, Дарія Зарівна, Олександр Бевз.

Ми наголосили: повне й безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого й сталого миру. Пропозиція Кремля щодо триденного "перемир'я" – це не про мир, а про безпечне проведення параду в Москві. Це – політична маніпуляція,

– наголосив Єрмак.

Сторони також обговорили й інструменти тиску у випадку, якщо Росія відмовиться від ініціативи чи порушить домовленості.

"Тридцятиденне "перемир'я" – це тест на щирість. Якщо Москва справді хоче миру – час діяти. Якщо обере ескалацію – відповідь має бути спільною та рішучою", – зазначив Єрмак.

Він наголосив, що України підтримує законопроєкт, ініційований сенатором Ліндсі Гремом, щодо вторинних санкцій проти Росії.

"Це – важливий сигнал єдності та готовності захищати міжнародний порядок", – резюмував він.