Україна запропонувала Росії продовжити перемир'я після Великодня, – Зеленський

Україна запропонувала Росії не обмежуватись лише "Великоднім перемир'ям" з 11 квітня, а й надалі припинити вогонь. У разі тиші ЗСУ відповідатимуть дзеркально.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що запропонувала Україна?

До початку анонсованого так званого "пасхального перемир'я" Володимир Зеленський запевнив, що Україна буде дотримуватись режиму тиші. Дії Києва буде аналогічними, якщо Росія не атакуватиме у небі, на землі та на морі.

Водночас він зауважив, що Сили оборони готові до різних сценаріїв подій на фронті, але Великдень – час тиші та безпеки. Україна своєю чергою неодноразово пропонувала Росії припинення вогню, як і цього разу.

Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру – з нашої сторони відповідна пропозиція є,

– додав Зеленський.

Інформацію про "дзеркальний характер дій" України та можливе проводження перемир'я передали росіянам, уточнив український лідер.

З Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським глава держави обговорив дії підрозділів на час припинення вогню.

Чи підтримає Росія пропозицію?