До слова, раніше військові, які захищають Харківський напрямок, вже повідомляли, що, ймовірно, Росія готується використати "великоднє перемир'я" для того, аби накопичити сили й поновити активні наступи.
"У цьому був задум росіян": в РНБО назвали справжню причину оголошеного "перемир'я" на Великдень
- Росія використовувала "перемир'я" на Великдень для підтягання резервів і техніки для майбутніх штурмових дій.
- Москва намагається обдурити Захід, звинувачуючи Україну в порушенні режиму припинення вогню.
"Перемир'я" на Великдень, яке оголошував Володимир Путін, російська сторона насправді використовувала, аби підтягнути свої резерви та техніку для подальших штурмових дій на фронті.
Зокрема, на ділянки, де зменшувалася інтенсивність. Про це в етері телемарафону заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко, передає 24 Канал.
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Навіщо Росія оголошувала "перемир'я"
За словами Андрія Коваленка, Росія використала паузі задля власного посилання.
У цьому був задум росіян – там, де знижувалася інтенсивність, вони намагалися підтягнути резерви, техніку для майбутніх штурмових дій. Як у випадку АТО, Мінського процесу Росія дотримується цієї ж тактики, використовуючи будь-які паузи, які сама оголошує, для подальших агресивних дій,
– заявив він.
Керівник ЦПД наголосив, що крім вищезгаданого, за допомогою подібного "перемир'я" Москва намагається обдурити Захід, звинувачуючи Україну в порушеннях режиму припинення вогню.
"Їхні дипломати намагалися розповідати, що Росія хоче миру, а Україна не хоче, що Україна щось там порушує, а вони не порушують. З 2014 року традиційно російська система і режим Путіна не змінюють своїх підходів у дипломатії. Лише у Мінському процесі вони європейців намагалися обдурити, а тепер – американську сторону", – резюмував посадовець.