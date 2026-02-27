Україна та Росія домовилися про локальне перемир'я в районі Запорізької АЕС

У районі Запорізької АЕС діє тимчасове перемир'я. Воно потрібне для проведення важливих робіт на електростанції.

Україні та Росії вдалося домовитися про локальне припинення вогню біля Запорізької АЕС за посередництва МАГАТЕ. Про це повідомив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Дивіться також Зеленський порадив Орбану говорити з Путіним про "енергетичне перемир’я"

Що відомо про перемир'я у районі ЗАЕС?

У МАГАТЕ пояснили, що перемир'я потрібне для відновлення резервного електропостачання 330 кВ до Запорізької атомної електростанції.

Наразі тривають роботи з розмінування, щоб гарантувати безпечний доступ для ремонтних бригад.

Нагадаємо, що тиждень тому у МАГАТЕ забили на сполох. Там повідомили, що Запорізька АЕС працює лише на одній зовнішній лінії електропередач через вихід з ладу резервної лінії "Феросплавна-1".

До слова, локальне перемир'я біля ЗАЕС оголошують не вперше. Воно діяло кілька днів після 28 грудня 2025 року. Тоді фахівці мали відремонтувати лінії електропередач поблизу ЗАЕС. Також припинення вогню діяло після 16 січня.

Питання ЗАЕС на мирних переговорах