Переміщуватися групами: розвідка роздобула інструкцію для російської делегації у Туреччині
Джерело:ГУР Міноборони України
Росія сподівається, що її делегація візьме участь у Міжнародному авіасалон "Євразійське авіашоу – 2022". З цієї нагоди представник "Ростех" у Туреччині підготував спеціальні інструкції.
Відповідний документ здобуло Головне управління розвідки Міноборони України. У "диво-інструкції" представникам країни-окупантки рекомендують приховувати свою приналежність до Росії.
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Також російським делегатам порадили:
- не демонструвати свою символіку;
- пересуватися лише організованою групою у супроводі працівника представництва або посольства Росії;
- не піддаватися на провокації;
- поводитися "гідно".
Росія стала небажаною країною у всіх демократичних державах, бо росіян не раді бачити серед вільних народів. І так буде й надалі. Тепер бути представником з Росії повинно бути соромно,
– наголосили у ГУР Міноборони.
Там також нагадали, що кожен представник Росії є співучасником всіх воєнних злочинів проти цивілізованого світу.
Інструкція для російської делегації у Туреччині / ГУР Міноборони України
Російським делегатам порадили приховувати символіку / ГУР Міноборони України
Російська делегація має пересуватися організованою групою / ГУР Міноборони України
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