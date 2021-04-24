Перемога над Путіним: українці готувалися воювати за державу

Наразі мовиться про перемогу над президентом Росії. Володимир Путін підводив все до того, що Україна могла програти, проте не через те, що його армія чисельніша чи озброєна краще, ніж українська.

Українці могли б програти ще задовго до нового першого бою з регулярною російською армією, якби злякалися брязкання зброєю біля кордонів. Потім – налякані побігли на переговори, де пристали б на усі вимоги, лише щоб не допустити нового російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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Однак українці не злякалися, тому не те, що не програли, ми насправді виграли раунд війни, яка вже 8 рік безперервно триває між Україною та Росією.

Чим війна Кремля відрізняється від інших

Ця війна відрізняється від класичної, вона гібридна – Путін спробував атакувати в інший спосіб.

Він спробував взяти українців "на слабо", налякати, щоб йому програли без бою. Саме для цього він свої війська і передислоковував під кордони – хотів, щоб громадяни України повірили в серйозність його намірів, щоб злякалися й взялися його задобрювати заради ненападу.

Путін знайшов би, що від українців вимагати за ненапад, якби наляканий офіційний Київ запросив переговори "заради залагодження ескалації". Наприклад, Путін вимагав би:

поновити канали Медведчука в українському телеефірі;

надати Російській Православній Церкві в Украіні ще більших преференцій;

скасування мовних квот на радіо та телебаченні;

скасування обов'язковості обслуговування українською.



Путін хотів залякати Україну / Фото РИА Новости

Тобто Путін придумав би, як саме Україну відкотити назад на її шляху самоідентифікації та розвитку, як незалежної держави.

Українці були готові до наступу Росії

Водночас усього цього не сталося, ми не злякалися, хоча усім було досить страшно. Утім в нас не сталося паніки, що, мовляв, ми приречені, адже точно "сильній Росії" програємо, а тому який сенс чинити опір – краще одразу здатися чи хоча б спробувати домовитися про компроміс.

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Відповідних настроїв у суспільстві не було, навпаки, українці згуртувалися навколо нової напасті, усі – цивільні, резервісти, старі й малі – готувалися за свою країну воювати.

Тому цей раунд війни у Путіна ми виграли, ця ескалація, це брязкання зброєю біля українських кордонів, завершилося для Путіна поразкою.

Громадяни України не злякалися, вони й на 8 рік війни готові надалі воювати за свою країну.