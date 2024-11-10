Трамп умиє руки, тому ЄС має знову "дружити" з Росією: Фіцо видав нову цинічну заяву

На Заході панує думка, що після інавгурації Дональда Трампа США менше цікавитимуться українськими справами. Таку позицію, зокрема, займає Роберт Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини, відомий своїми проросійськими заявами, і цього разу не здивував. Він спрогнозував, що після набуття Трампом повноважень президента Європа повернеться на російський ринок, передає 24 Канал із посиланням програму "Суботні діалоги".

Дивіться також Опубліковано офіційні результати виборів у США: Трамп переміг

"Допомагати Україні – велика помилка"

За словами Фіцо, попередні заяви Трампа і його стиль політики свідчать, що він надає перевагу не війнам, а тарифам і митницям. Тому США за його правління переважно зосередяться на власних внутрішніх справах.

На думку словацького прем'єра, майбутній президент Америки умиє руки від війни в Україні та суттєво скоротить її підтримку. Фіцо вважає, що Європа теж має припинити надавати допомогу Києву.

Він сказав, що коли США відвернуться від війни, а Європа й надалі підтримуватиме Україну, то вона "зробить велику помилку". Фіцо цинічно зазначив, що європейські країни мають рухатися до миру і припинення вбивства. Так званий мир очільник словацького уряду уявляє як відновлення відносин із Росією, зокрема повернення на її ринок.

До слова, перехідна адміністрація Трампа прокоментувала слова підрядника його виборчої кампанії про "остаточну втрату Україною Криму".