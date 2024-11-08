Як поразка України загрожує ідеям Трампа, – Foreign Policy

Перемога Росії у війні з Україною посилить загрозу для НАТО. Трамп має ухвалити рішення щодо підтримки Києва без зволікань.

Радники Дональда Трампа мають наголосити, що для нього важливо негайно викласти свою позицію щодо війни в Україні. Про це передає 24 Канал, посилаючись на Foreign Policy.

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Чому Трампу треба негайно оголосити свою позицію щодо російсько-української війни

Видання вважає, що кожен день невизначеності грає на руку Росії, яка отримує більше можливостей для стратегічних маневрів і зміцнює свої позиції на фронті.

Зверніть увагу! План припинення конфлікту не повинен передбачати передачу українських територій, захоплених Росією, і не може будуватися на непевних обіцянках Путіна. Наразі Захід та НАТО одностайні в тому, що Україна поступово втрачає позиції, і майбутня зима стане вирішальною в цій боротьбі.

За словами української правозахисниці Олександри Матвійчук російська армія знищила значну частину енергосистеми країни, залишаючи мільйони громадян без тепла, світла та води перед холодами. На півдні росіяни також обстрілюють порти, намагаючись заблокувати доставляння харчів, а на сході обстріли спрямовані на створення умов, що змушують цивільних залишати домівки.

Росія скористалася політичною невизначеністю у США під час виборів. Автократичні лідери, як Путін, користуються слабкістю та нерішучістю Заходу, а Захід досі не дозволив Україні завдавати удари по позиціях у самій Росії, що дало Москві стратегічну перевагу,

– зауважив Майкл Боцюрків з Atlantic Council.

Невизначеність щодо підтримки з боку США підсилює ризики, а в разі відступу США Україна не лише втратить значну підтримку, але й буде змушена протистояти Росії в більш небезпечних умовах.

Для США та їхніх союзників перемога Путіна означала б загрозу стабільності на європейському континенті, а російські війська на територіях України посилили б присутність біля кордонів НАТО, загрожуючи ескалацією.

Як зазначають експерти, поступки Росії дозволять їй зосередити зусилля на зміцненні впливу на сусідні країни, включно з країнами Балтії та Центральної Азії, і можливо, створять нові загрози для безпеки США.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп здобув 279 із 270 потрібних голосів виборників, що гарантує його перемогу на президентських виборах у США 2024.