"Fuck": у німецькому виданні Die Zeit відреагували на перемогу Трампа на виборах

Дональд Трамп переміг на виборах США та став резидентом держави. Німецьке видання відреагувало на його перемогу.

Німецьке видання відреагували на перемогу республіканця на президентських виборах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Die Zeit.

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"Fuck"

Німецька Die Zeit відреагувала на перемогу Трампа дуже лаконічно.

Fuck,

– написали вони у заголовку.

Далі у підзаголовку до матеріалу написали, що відводити очі не допомагає, страх не допомагає, і зрештою залишається лише безпорадне самозаспокоєння. Так вони охарактеризували виборчу ніч.

Старший помічник Камали Гарріс повідомив, що ввечері віцепрезидентка зателефонувала новообраному президенту Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах 2024 року.

Гарріс обговорила з Трампом важливість мирної передачі влади перед її запланованою промовою. Окрім цього, у розмові згадувалося про значення "бути президентом для всіх американців".