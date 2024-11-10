"Залишилося 38 днів": син Трампа заявив, що Україна втратить допомогу США

Син Дональда Трампа, який переміг на виборах в США, зробив заяву щодо України. Він вважає, що його батько не буде підтримувати її.

Дональд Трамп-молодший опублікував сторіс, де підтримав ідею того, що Україна втратить підтримку США після перемоги його батька. Про це пише 24 Канал і\з посиланням на його сторінку в Інстаграмі.

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Відлік днів

Дональд Трамп-молодший опублікував у сторіс репост одного з дописів, де Володимир Зеленський нібито усвідомлює, що "лишилось всього 38 днів до втрати дозволу". Він має на увазі, що через 38 днів його батько офіційно стане президентом та. ймовірно, припинить підтримувати Україну.



Сторіс Трампа / Скриншот 24 Каналу

Розмови про непередбачуваність Трампа стосовно допомоги Україні тривають доволі довго. Вони розпочались до того, як стало відомо, що він переміг на президентських виборах. Це пов'язано з тим, що Трамп раніше робив низку скандальних заяв і обіцяв "закінчити війну за 24 години", проте жодного разу не уточнив своїх методів.