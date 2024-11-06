Мир через силу, – Зеленський підтримав бачення Трампа після перемоги на виборах

Президент Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Лідер України пригадав свою зустріч із Трампом у вересні та зазначив, що цінує його підхід "мир через силу".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України у соціальній мережі Х (раніше твітер).

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Зеленський підтримав бачення Трампа після перемоги на виборах

Президент Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з "вражаючою перемогою на виборах".

Лідер зазначив, що цінує прихильність Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах.

Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя,

– зазначив президент.

Додамо, що Зеленський наголосив, що Україна чекає на епоху сильних США під рішучим керівництвом Трампа.

Він також висловив сподівання на потужну двопартійну підтримку України у США, назвавши Україну "однією з найсильніших військових держав Європи, яка віддана справі забезпечення довгострокового миру та безпеки в Європі та трансатлантичному співтоваристві".