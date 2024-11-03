Україна залишиться сама: Орбан зробив цинічну заяву щодо політики ЄС у разі перемоги Трампа

Прем'єр Угорщини неодноразово натякав, що війна України і Росії не повинна бути "головним болем" Європи. Орбан сподівається на "мирні переговори" у разі перемоги Трампа.

Віктор Орбан заявив, що він раніше вже прогнозував, що наприкінці року у світі пануватимуть інші умови. За словами угорця, "мирні" сили будуть у більшості, і ця зміна нібито відбудеться завдяки перемоги Трампа, передає 24 Канал із посиланням на Telex.

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Що сказав Орбан

Угорський прем'єр заявив, що після того, як у Білому домі засяде Дональд Трамп, Європа не зможе залишатися "провоєнною".

Ми не можемо самі нести тягар війни, в яку Європу "безвідповідально втягнули", нам теж доведеться пристосовуватися до ситуації,

– наголосив політик.

У такий спосіб Орбан фактично висловив сподівання на зменшення або припинення військової підтримки України з боку ЄС.

Нагадаємо, що це далеко не перше скандальне висловлювання угорця, яким він підігрує Кремлю.

Нещодавно Орбан подякував уряду Грузії за те, що "в умовах прагнення до європейської інтеграції не допустив перетворення країни на другу Україну".

Раніше угорський прем'єр критично висловився про План перемоги Зеленського. Він сказав, що Україні не вдасться перемогти з цим планом та закликав до негайних переговорів з Росією. Крім того, Орбану не подобається, що ЄС поводиться як воююча сторона.