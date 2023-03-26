Шольц назвав передумову наближення перемоги України: чого не можна дозволити Путіну

Ніхто не сумнівається в тому, що Україна виграє у війні, яку розв'язала Росія. Світові лідери продовжують міркувати над передумовами її завершення. Зокрема, Олаф Шольц.

За словами німецького канцлера, Владімір Путін продовжуватиме свою агресивну війну проти України до настання одного моменту. Олаф Шольц має на увазі неспроможність Росії захопити значну частину території нашої держави.

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Війна триватиме, Україна потребуватиме підтримки

Під час зустрічі з німцями у своєму виборчому окрузі у Постдамі Шольц зробив заяву щодо війни в Україні. Він наголосив, що необхідно бути готовими "гарантувати підтримку впродовж тривалого часу".

Єдиною основою для всього є усвідомлення Росією того, що вона не може просто анексувати значну частину української території, як вона намагається зробити зараз,

– наголосив він.

Лиш тоді, коли до кривавого диктатора дійде усвідомлення, що йому це не під силу, можна буде говорити про врегулювання військової ситуації всередині України.

Водночас Шольц наголосив на тому, що наразі російський президент про це не міркує. Своїми словами він нагадав, що Путін не рахується з втратами, яких зазнає Росія у війні проти України.

Ціна крові, яку Путін нав'язує своїй країні, своїм молодим людям за свою імперіалістичну мрію, справді жахлива,

– наголосив він.

Бен Годжес наполягає на звільненні Криму

За словами генерал-лейтенанта США у відставці Бена Годжеса, це спосіб змінити хід війни. За його словами, у Білому домі мають погодитися з тим, що ключем до перемоги України стає звільнення з-під окупації Криму.

Годжес зазначив, що США зробили багато для Збройних Сил України у плані військової допомоги. Наразі ж не вистачає твердої заяви щодо майбутнього нашої держави та завершення цієї кровопролитної війни.

Він переконаний, що повністю змінити весь стратегічний контекст допоможе саме звільнення Криму. Але цьому має передувати тверда та чітка публічна заява як Джо Байдена, так і його адміністрації: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла".