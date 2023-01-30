Можлива перемога у 2023 році: військовий ЗСУ розповів, що їй буде передувати

Українське військове командування прогнозує закінчення війни у 2023 році. Оскільки Росія не досягла жодної цілі війни, вона буде намагатись піти у новий великий наступ, але після цього ЗСУ підуть в контрнаступ.

Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, а до війни український політолог Кирило Сазонов. За його словами, Росія ще має ресурси для наступу, але ЗСУ його зламають, після чого підуть звільняти українську територію.

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Військові впевнені в перемозі цього року

Кирило Сазонов розповів, що він та його командування впевнене в перемозі цього року. Водночас очікується, що Росія буде наступати найближчим часом, але ЗСУ зможе дати відсіч.

Про це казав Кирило Буданов, про це казала розвідка та Генеральний штаб, що ми чекаємо, що, скоріш за все, Росія піде в наступ найближчим часом, бо жодної цілі "СВО" вони не досягли, а ресурси у них ще є. Зломивши зуби на нашій обороні, будуть відступати, а ми перейдемо в контрнаступ. Це буде весною, скоріш за все,

– сказав політолог.

Але Кирило Сазонов наголосив, що це лише прогнози, а це – "на війні справа не вдячна". Військовий переконаний, що Росія спробує здійснити наступ до того, як Україна отримає нову західну зброю. За прогнозами Сазонова, основні бойові дії відбуватимуться навесні, а влітку вже можна буде підбивати перші підсумки.

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Військовий оптимістично зазначив, що Україна отримає всю необхідну зброю, в тому числі винищувачі. Він аргументував це тим, що до цього в Західних країнах казали, що не будуть постачати HIMARS і танки, але тепер рішення ухвалені й аналогічно буде з рішеннями по літаках.

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