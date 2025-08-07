Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю ТСН, повідомляє 24 Канал.

Як повинна закінчитися війна України і Росії?

За словами Олександра Сирського, війна повинна закінчитися так, як вигідно Україні – і держава повинна зробити все для цього.

Ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах,

– наголосив він.

Водночас головком зауважив, що у Збройних Сил є плани, бо в обороні не можна добитися перемоги.

Зараз росіяни застосовують тактику "тисячі порізів" та кидають у бій невеликі штурмові групи по всій лінії зіткнення. Як розповів Сирський, до кінця року Росія планує сформувати 10 нових дивізій. Тому Україна не має іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ.