У війні Росії проти України Білорусь є союзницею Москви, проте, Лукашенко не поспішає давати згоду на участь своїх солдат у вторгненні. Білорусь намагається вести свою гру. Про це в ексклюзивному блозі сайту 24 каналу розповів Ігор Тишкевич.

Путін нервує

Зараз Путін вирішив показати, що проблеми білорусів його не обходять. Хоча, воно якраз навпаки. Для Росії критично важливо після політичної кризи у Білорусі сформувати проросійські політичні сили там.

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Головна мета – провести кастинг на роль заміни Лукашенка. Бо у господаря Кремля руки поки зв'язані. На сьогодні замінити білоруського диктатора немає ким. Саме тому зараз російська сторона почала діяти більш жорстко.

Україна як взірець для Білорусі

Нагадаю, що основні опозиційні лідери до останнього не могли дати відповідь на питання "Чий Крим?". Лише минулого року Тихановська чітко заявила, що Крим – український. Подивіться ефіри пана Цепкала на "Україна 24". На нього там вже кидалися навіть ведучі за відверто проросійську позицію.

У будь-якому випадку у Білорусі будуть політичні трансформації. І відбуватимуться вони в кілька етапів. Перший почався лише зараз.

Все йде до того, що в Мінську встановлять компромісну політичну систему, яка буде влаштовувати більшу частину місцевого населення. Не обов'язково демократія західного зразка. Меритократія, до прикладу, сінгапурська чи китайська модель.

І тут важливу роль відіграє український фактор. Якщо Україна вистоїть, то Білорусь швидше повернеться до нормального стану з політичної точки зору. При цьому російський вплив на протікання цих процесів буде зменшуватися.

Якщо Україна впаде, то процес зміни затягнеться додатково ще на 5 – 10 років. Тому перемога України є ключем до швидких змін у Білорусі.

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