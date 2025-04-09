Сирський чітко відповів, що для нього буде перемогою у війні

Вже третій рік триває повномасштабна війна Росії проти України. Олександр Сирський сказав, яким бачить справедливий мир.

В інтерв'ю для LB Олександр Сирський сказав, що особисто для нього буде перемогою у війні, передає 24 Канал.

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Яким бачить завершення війни Сирський

За словами головкома, справедливий мир і задача максимум – це вийти на державний кордон. Перемога буде тоді, коли ворог залишить територію нашої країни. Чи у військовий спосіб чи у політичний.

Те, що є кордони, вони міжнародно визнані, і ми маємо на них стояти — це моє глибоке переконання,

– наголосив Сирський.

До слова, генерал підтвердив початок наступу Росії у Сумській та Харківській областях. Про те, що плани Кремля щодо війни не змінилися свідчить те, що під час мирних переговорів він нарощує кількість атак.