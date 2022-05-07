Перемогою Путіна буде "недоношений" СРСР: чи стане 9 травня переломом у війні

Святкування 9 травня в Москві свідчить про те, що у Росії, не маючи приводів для гордості, продовжують жити минулим і намагаються позбавити права на майбутнє інших. Саме тому окупанти на чолі з їхнім диктатором Путіним цілком імовірно спробують атакувати Україну.

Про те, чого очікувати від небраттів, а також про переспективність цих ворожих намірів редакція 24 каналу коротко поговорила із директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки, українським правозахисником Павлом Лисянським.

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9 травня та активність окупантів

В Україні звучать побоювання щодо сакральної для російських окупантів дати 9 травня. Мережею ширилися меседжі про нібито готовність росіян завдати ударів по центрах ухвалення рішень у Києві. Крім того, люди побоюються масованих ракетних атак по інших містах, проведення "параду полонених" у Маріуполі чи навіть у Москві.

Я не думаю, що Путін оголосить війну Україні 9-го травня. По-перше, якщо вони оголосять війну, то це їх зізнання, що так звану "спецоперацію" вони програли та потребують більшого залучення цивільного населення, тому що військові РФ не впорались.

Прихована мобілізація і так йде і в ОРДЛО, і в РФ – мобілізують "козаків", кадетів, членів приватних військових компаній та звичайних призовників як добровольців.

По-друге, я вважаю, що нічого нового не буде. ЗСУ тримає оборону і також переходить в контрнаступ на деяких напрямках.

Окупанти після 9-го травня спробують активізувати південний напрямок та будуть й надалі обстрілювати Україну. Саме 9-го травня вони видадуть за перемогу те, що вони "єдині у світі" протистоять намаганням Заходу знищити РФ, й казатимуть, що воюють не з Україною, а з країнами Заходу та НАТО. Також будуть казати, що у них йде все за планом.

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Чи наважиться Путін офіційно оголосити війну

Як ви вважаєте – чого таки варто чекати українцям у цей день, що став священною датою путінської пропаганди? Чи це буде просто ще один важкий день війни чи загарбники таки спробують його виокремити новими воєнними злочинами? Наприклад, оголошенням Путіним війни Україні (яка вже і так триває понад 2 місяці).

Я вважаю, що нічого нового у військовому плані не станеться. Всі бачать, що РФ програла час та змінила тактику. Наразі у них є декілька сценаріїв розвитку, й головне для них зараз – це Донбас та посилення процесів на півдні й в Одесі.

Але бліцкригу в них не вийшло, наразі значно на півдні та сході посилили лінії оборони. Подивіться, як тримається Сєвєродонецьк – Рубіжне – Лисичанськ, а Одеса та Миколаїв – ще більші міста.

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Наразі Кремль намагається оновити склад створеної с Білоруссю Союзної держави. Нещодавно в Донецьку відбулася нарада секретаря Держради Союзної держави Росії та Білорусі Дмитра Мезенцева, заступника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, міністра освіти РФ Сергія Кравцова, секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрія Турчака, за участю терористів Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника.

На засіданні обговорювали питання входження тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу Союзної держави.

За отриманою інформацією джерел "Східної правозахисної групи" стало відомо, що президент РФ Володимир Путін може 9 травня оголосити про створення нової Союзної держави з входженням до її складу Абхазії, Південної Осетії та окупованих територій Донецької та Луганської облстей.

Кремль планує продати цю подію як можливу перемогу на пострадянському просторі та створення фактично нового СРСР. Саме тому зараз пропаганда РФ розкручує "новий символ" – бабусю із радянським прапором". Створення Союзної держави може буде використане Путіним як глобальна перемога та зрушення.

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