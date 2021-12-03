Перемовини Байдена та Путіна: росЗМІ припустили дату проведення

3 грудня 2021 , 09:38
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Джерело:

"Коммерсантъ"

Перемовини Джо Байдена та Володимира Путіна можуть пройти найближчим часом. Російські засоби масової інформації пишуть про 7 грудня, однак остаточна дата наразі не узгоджена.

Пропагандисти Кремля також зазначають, що зустріч ймовірно відбудеться у форматі відеозв'язку. 

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Розмова може відбутися вже на початку наступного тижня. Обговорюється 7 грудня, але дату остаточно не погоджено,
– вказують росЗМІ.

Що про це думають у США

Речниця Білого дому Джен Псакі в листопаді наголосила, що не може надати жодної інформації про "додаткові контакти, телефонний дзвінок або щось подібне" стосовно перемовин глав держав.

Я не виключаю, що президент Сполучених Штатів поговорить з президентом Росії в якийсь момент у майбутньому,
– додала вона.

Зверніть увагу! Попередня зустріч Джо Байдена та Путіна відбулася 16 червня 2021 року.

Перемовини Байдена та Путіна

  • Президенти США та Росії спілкувалися 2,5 години, а потім провели окремі пресконференції.
  • Джо Байдена на переговорах у вузькому форматі супроводжував держсекретар США Ентоні Блінкен, а Путіна російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.
  • Під час зустрічі американський лідер вкотре рішуче підтвердив непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
Автор: Олег Васьків