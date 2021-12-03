Перемовини Байдена та Путіна: росЗМІ припустили дату проведення

Перемовини Джо Байдена та Володимира Путіна можуть пройти найближчим часом. Російські засоби масової інформації пишуть про 7 грудня, однак остаточна дата наразі не узгоджена.

Пропагандисти Кремля також зазначають, що зустріч ймовірно відбудеться у форматі відеозв'язку.

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Розмова може відбутися вже на початку наступного тижня. Обговорюється 7 грудня, але дату остаточно не погоджено,

– вказують росЗМІ.

Що про це думають у США

Речниця Білого дому Джен Псакі в листопаді наголосила, що не може надати жодної інформації про "додаткові контакти, телефонний дзвінок або щось подібне" стосовно перемовин глав держав.

Я не виключаю, що президент Сполучених Штатів поговорить з президентом Росії в якийсь момент у майбутньому,

– додала вона.

Перемовини Байдена та Путіна

Президенти США та Росії спілкувалися 2,5 години, а потім провели окремі пресконференції.

Джо Байдена на переговорах у вузькому форматі супроводжував держсекретар США Ентоні Блінкен, а Путіна російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Під час зустрічі американський лідер вкотре рішуче підтвердив непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Попередня зустріч Джо Байдена та Путіна відбулася 16 червня 2021 року.