Керівник розвідки Росії говорив з ЦРУ про Україну: у Зеленського відреагували

Голова служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін заявив буцімто наприкінці червня 2023 року розмовляв із главою ЦРУ Вільямом Бернсом про те, "що робити з Україною". Наразі немає жодних фактів, що підтверджують чи спростовують цинічні слова путінських маріонеток.

Це 24 Каналу прокоментував радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Його обурює те, що США не спростовують ці чутки й тим самим нібито надають значущості путінським маріонеткам.

Важливо У майбутньому Росія може стати колонією Китаю, — директор ЦРУ Бернс

Треба спростовувати дикі заяви

"Хто ти такий Наришкін, щоб говорити про майбутнє України? То про своє майбутнє поговори. Про костюми, які візьмеш й носитимеш в Гаазі", – сказав Подоляк.

Україна повинна жорстко реагувати на подібних персонажів, які говорять нісенітниці про бойових комах й біолабораторії. Ми не повинні давати можливість людям такого типу як Наришкін отримувати легітимність завдяки тому, що не спростовуються дикі заяви.

Якщо ти (Наришкін – 24 канал) голова розвідки й в тебе є певні комунікації, то ти не будеш про них говорити публічно. Ти ж голова розвідки. Це ж професія, компетенція. А якщо виходиш і ниєш, як це робить завжди Наришкін, то це говорить, що ти боїшся,

– зазначив радник голови ОПУ.

Як повинен діяти світ

Наші партнери мають усвідомити, що Росія боїться й що на неї можна дотиснути відповідними рішеннями, а не бюрократичністю.

Існує чотири рішення:

Зброя – для країни, яка готова закінчити еру існування "другої армії" світу;

Менше інформаційних можливостей для Росії – не треба говорити інфантильні речі, які дають можливість Росії зачіплюватися й вибудовувати свої інформаційні компанії;

Чіткі юридичні терміни щодо країни-агресорки, адже це суттєво пришвидшуватиме внутрішню трансформацію;

Прийняття історичності моменту й того, що Росія більше не є країною, яка далі існуватиме.

"Зробіть ці речі й тоді все буде більш менш зрозуміло", – підсумував Подоляк.

Що відомо про розмову директора ЦРУ з Наришкіним